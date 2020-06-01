Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet sosyal yardım sonucu sorgulama
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Birinci faz ve ikinci fazdan faydalanmayan vatandaşlar için üçüncü faz başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını açıkladı. Başvuru sonucu sorgulama işlemi de yine e-Devlet üzerinden yapılıyor.
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Pandemi sosyal destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara sağlanan yardımlar arasında pandemi sosyal destekte bulunuyor. Birinci faz ve ikinci faz yardımlardan faydalanmayan vatandaşlar üçüncü faza başvuru yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Pandemi sonuç sorgulama işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar…
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Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Başvurular da yine bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.