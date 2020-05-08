Pandemi nedir? Pandemi hastaneleri ne demek? Pandemi hastalıkları neler?
Pandemi ve pandemi hastaneleri Corona virüsü ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün covid-19 için 'pandemik' açıklamasında bulunması ardından birçok ülke harekete geçti. Tarihte daha önce de pandemi ilan edilen hastalıklarla yer alıyor. Peki, Pandemi nedir? Pandemi hastaneleri ne demek? Pandemi hastalıkları neler?
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Belirli bir bölgede yaşayan belirli bir toplumda görülen hastalıklara tıp dilinde “epidemi” deniyor. Eğer hastalık birden fazla kıtaya veya dünyanın tamamına yayılırsa, o zaman da “pandemi” olarak tanımlanıyor. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda etkisini gösterebiliyor.
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WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir hastalığın pandemi ilan edilmesi 3 şarta bağlı. Bu şartlar şunlardır: Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması.
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BUGÜNE DEK PANDEMİ İLAN EDİLEN HASTALIKLAR
HIV/AIDS Edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu ya da genel olarak bilinen kısaltmasıyla AIDS halen dünyada aktif haldeki pandemi salgınlarının başında geliyor.
1968 GRİP SALGINI Influenza virüsü halk arasında grip olarak bilinen virüs türüdür. 1968 yılında bu hastalığın mutasyona uğramış versiyonu H3N2 bir milyon insanı öldüren bir salgına dönüştü.
1956-1958 ASYA GRİBİ 1968 salgınından önce influenza virüsü yine dünya genelinde etkisini gösteriyordu.Hastalığın kaç kişi öldürdüğü tam olarak bilinmese de DSÖ verilerine göre yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetti.
İSPANYOL GRİBİ (1918-1920) Birinci Dünya Savaşı’nın son yılında H1N1 olarak sınıflandırılan influenza pandemisi tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Yaklaşık 500 milyon insanın yaklaşık üç yıl süren salgından etkilendiği düşünülüyor.
6. KOLERA SALGINI Kolera 19. ve 20. yüzyıllarda en fazla can alan hastalıkların başında geliyor. 1800’lerin başından itibaren dünya üzerinde farklı farklı kolera salgınları yaşandı.
1889-1890 GRİP SALGINI
Asya gribi ya da Rus gribi olarak da bilinen bu salgın yine influenza kaynaklı.Şehirleşmeye başlamış alanlarda etkili olan salgın dünya genelinde bir milyondan fazla insanı öldürdü. KARA ÖLÜM
14. yüzyıla damgasını vuran olaylandan veba salgını kara ölüm olarak adlandırılıyor. 1346’dan 1353’e kadar etkili olan salgının ne kadar insanı öldürdüğü tam olarak bilinmiyor.
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PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?
COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilir. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir.