Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pandemi ne zaman bitecek? İşte koronavirüs salgınının bitişi hakkında son bilgiler

#Pandemi#Pandemi Ne Zaman Biter

2019'un Aralık ayından bu yana süren pandemi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak ülkemizde Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 394 bin 263 testte 49 bin 792 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 845 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki, pandemi ne zaman bitecek?

1/3Pandemi ne zaman bitecek İşte koronavirüs salgınının bitişi hakkında son bilgiler

Çin'de başlayan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Pek çok vatandaş da pandeminin ne zaman sona ereceği ve normal yaşama dönüş noktasında araştırmalarını yoğunlaştırıyor. İşte, koronavirüs salgınının bitişi hakkında son bilgiler...

2/3Pandemi ne zaman bitecek İşte koronavirüs salgınının bitişi hakkında son bilgiler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'salgın bitti' gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, "Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz. Tedbirli olursak, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Okullarda toplum içinde kişiden kişiye bir pozitif kişi bulunsa bile pek çok kişiye bulaştırabiliyor. Bu bakımdan mesafeyi korumak, maskemizi sosyal alanlarda takmak, kapalı alanlarda diğer insanlarla birlikte uzun süre kalmamak, bunlara dikkat etmek lazım. Maalesef bu şekilde hareket edilmezse kaybettiğimiz yurttaşlarımız var. Her gün bakıyorsunuz 250 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Yani bunlar az değil. Her ölüm çok zordur. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler ama baktığınız zaman bir uçak dolusu insan vefat ediyor her gün" dedi.

3/3GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

'GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

Salgının sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Dolayısıyla salgın bitti, işler yoluna girdi gibi düşünmemek lazım. Elbette geçen yıla göre, bir önceki yıla göre daha iyi durumdayız. Salgını daha iyi yönetebiliyoruz. Artık evlerimizde oturmamız gerekmiyor. Hayata döndük. İşlerimizi yapıyoruz. Okulumuza gidiyoruz, aşılıyız. Kendimizi virüs karşısında daha güçlü hissediyoruz. Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz. Tedbirli olursak, herkes, hem kendini ve sevdiklerini korumak için sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederse, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Özellikle yazın açık havada, güneşli sıcak ortamda bulaşma daha da azalacağı için güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum" diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pandemi#Pandemi Ne Zaman Biter