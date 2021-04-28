Pandemi hayatını değiştirdi! 34 yaşında milyarder oldu

Genç girişimci Kamath “Pandemi bize iyi geldi, bu söylenmesi garip bir şey. İnsanların çok daha fazla zamanı vardı, insanlar evdeydi ve maalesef çoğu durumda alternatif bir gelirin çok faydalı olabileceği bir konumdaydılar” açıklamasında bulundu.