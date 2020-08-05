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Özlem YURTÇU KARABULUT- Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE / DHA
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 12:20,

Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi

KORONAVİRÜS salgınıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 45 günde yapımı tamamlanan ve geçen Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım üniteleri ilk kez görüntülendi. Kovid pozitif hastaların tedavileri tek kişilik negatif basınçlı izole odalarda gerçekleştiriliyor. Bu sistemle yoğun bakımdaki virüslü hava, diğer alanlara geçmeden özel filtrelerde temizlenerek dışarıya atılıyor. Böylece sağlık personeli daha güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabiliyor. Virüsün yayılması da engelleniyor.

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