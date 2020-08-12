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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 09:46,

Pandemi destek parası başvuru sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Sosyal yardım başvurularını tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini yine bu sistem üzerinden yapıyorlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 1. faz ve 2. fazın ardından başlayan 3. faz sürecinin devamlı olacağını duyurmuştu. İşte pandemi yardım parası başvuru ve sorgulama ekranı…

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Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında sosyal yardım da bulunuyor. 1. faz ve 2. fazın ardından 3. faz başvuruları nisan ayında başlamıştı. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3.faz başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Sorgulama işlemi aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

2SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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