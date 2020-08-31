Pandemi çağının ilk büyük ödül töreni

Koronavirüs pandemisinin kasıp kavurduğu bir dünyada büyük ve önemli ödül törenlerinin nasıl yapılacağına ilişkin ilk örnek gözler önüne serildi.
AFP, AP; REUTERS
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HER ZAMANKİNDEN FARKLI
Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, TV ekranları aracılığıyla yayınlandı. Yayınlanma ve organizasyon şeklinin geçmiş yıllardan farklı olmasının dışında ise gece, görkeminden eksik kalmadı.
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GECEYE DAMGA VURDULAR
Lady Gaga, Ariana Grande ve BTS geceye damgasını vuranlar oldu. Her biri dörder ödülle geceden ayrıldı.
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ÇEKİMLER PARÇA PARÇA YAPILDI
2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin çekimleri parça parça New York'un çeşitli yerlerinde çeşitli yerlerinde yapıldı. Daha sonra da tören bir bütün olarak ekrana getirildi. Bazı konuklar ise evlerinden telekonferans yöntemiyle geceye katıldı.
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DÖRDER ÖDÜL
Geceden yansıyan renkli görüntülerden önce ödüllere gelirsek: Yılın klibi: The Weeknd - Blinding Lights Yılın şarkıcısı: Lady Gaga Yılın şarkısı: Lady Gaga ve Ariana Grande: Rain On Me En İyi İşbirliği: Ariana Grande: Rain On Me En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Doja Cat En İyi Pop Şarkısı: BTS: On En İyi Hip Hop Şarkısı: Megan Thee Stallion: Savage En İyi Rock Şarkısı: Coldplay:Orphans
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EN İYİLER
En İyi Alternatif Şarkı: Machine Gun Kelly - Bloody Valentine En İyi Latin Şarkı: Maluma ft. J Balvin - Qué Pena En İyi R&B Şarkısı: The Weeknd: Blinding Lights En İyi K Pop Şarkısı: BTS: On Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip: H.E.R. I Can't Breathe En İyi Evde Çekilen Klip: Ariana Grande & Justin Bieber :Stuck with U
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BTS GECENİN EN İYİLERİNDEN
En İyi Grup: BTS En İyi Karantina Performansı: CNCO:MTV Unplugged At Home En İyi Klip Yönetmeni: Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift) En İyi Görüntü Yönetimi: Thomas Kloss En İyi Görsel Efekt: EIGHTY4 En İyi Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico
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DÖRT AYRI KOSTÜM
Gecenin en ilginç kostümlerini her ödül töreninde olduğu gibi Lady Gaga giydi. Ünlü şarkıcı sanki aldığı dört ödülü temsilen dört farklı kıyafet giydi. Her birini de ilginç tasarımlı maskelerle süsledi.
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SUNUCULARDAN BİRİ BELLA
Sunuculardan biri de Bella Hadid'di. Ünlü model eski sevgilisi Weeknd ile çekimler sırasında bir araya geldi.
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ÖDÜLLE DÖNDÜ
Doja Cat en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünün sahibi oldu.
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GECEYE ÖZEL ŞOV
Doja Cat, gece için bir de özel şov hazırladı.
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İKİ ÜNLÜ BİRLİKTE
Ariana Grande ve Lady Gaga'nın sahne gösterisinden bir kare.
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EN İLGİNÇ KOSTÜMLER
Lady Gaga'nın bu maskesi de ilgi çekti.
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AÇILIŞ İKİ KARDEŞTEN
Gecenin açılışını Halle Bailey ve Chloe Bailey yaptı.