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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 10:19 | 

Pandemi çağının ilk büyük ödül töreni

Koronavirüs pandemisinin kasıp kavurduğu bir dünyada büyük ve önemli ödül törenlerinin nasıl yapılacağına ilişkin ilk örnek gözler önüne serildi.

AFP, AP; REUTERS

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1HER ZAMANKİNDEN FARKLI
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HER ZAMANKİNDEN FARKLI

Müzik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, TV ekranları aracılığıyla yayınlandı. Yayınlanma ve organizasyon şeklinin geçmiş yıllardan farklı olmasının dışında ise gece, görkeminden eksik kalmadı.

2GECEYE DAMGA VURDULAR
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GECEYE DAMGA VURDULAR

Lady Gaga, Ariana Grande ve BTS geceye damgasını vuranlar oldu. Her biri dörder ödülle geceden ayrıldı.

3ÇEKİMLER PARÇA PARÇA YAPILDI
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ÇEKİMLER PARÇA PARÇA YAPILDI

2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin çekimleri parça parça New York'un çeşitli yerlerinde çeşitli yerlerinde yapıldı. Daha sonra da tören bir bütün olarak ekrana getirildi. Bazı konuklar ise evlerinden telekonferans yöntemiyle geceye katıldı.

4DÖRDER ÖDÜL
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DÖRDER ÖDÜL

Geceden yansıyan renkli görüntülerden önce ödüllere gelirsek: Yılın klibi: The Weeknd - Blinding Lights
Yılın şarkıcısı: Lady Gaga
Yılın şarkısı: Lady Gaga ve Ariana Grande: Rain On Me
En İyi İşbirliği: Ariana Grande: Rain On Me
En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Doja Cat
En İyi Pop Şarkısı: BTS: On
En İyi Hip Hop Şarkısı: Megan Thee Stallion: Savage
En İyi Rock Şarkısı: Coldplay:Orphans

5EN İYİLER
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EN İYİLER

En İyi Alternatif Şarkı: Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
En İyi Latin Şarkı: Maluma ft. J Balvin - Qué Pena
En İyi R&B Şarkısı: The Weeknd: Blinding Lights
En İyi K Pop Şarkısı: BTS: On
Sosyal Mesaj İçeren En İyi Klip: H.E.R. I Can't Breathe
En İyi Evde Çekilen Klip: Ariana Grande & Justin Bieber :Stuck with U

6BTS GECENİN EN İYİLERİNDEN
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BTS GECENİN EN İYİLERİNDEN

 En İyi Grup: BTS
En İyi Karantina Performansı: CNCO:MTV Unplugged At Home
En İyi Klip Yönetmeni: Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)
En İyi Görüntü Yönetimi: Thomas Kloss
En İyi Görsel Efekt: EIGHTY4
En İyi Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico

7DÖRT AYRI KOSTÜM
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DÖRT AYRI KOSTÜM

Gecenin en ilginç kostümlerini her ödül töreninde olduğu gibi Lady Gaga giydi. Ünlü şarkıcı sanki aldığı dört ödülü temsilen dört farklı kıyafet giydi. Her birini de ilginç tasarımlı maskelerle süsledi.

8SUNUCULARDAN BİRİ BELLA
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SUNUCULARDAN BİRİ BELLA

Sunuculardan biri de Bella Hadid'di. Ünlü model eski sevgilisi Weeknd ile çekimler sırasında bir araya geldi.

9ÖDÜLLE DÖNDÜ
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ÖDÜLLE DÖNDÜ

Doja Cat en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünün sahibi oldu.

10GECEYE ÖZEL ŞOV
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GECEYE ÖZEL ŞOV

Doja Cat, gece için bir de özel şov hazırladı.

11İKİ ÜNLÜ BİRLİKTE
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İKİ ÜNLÜ BİRLİKTE

Ariana Grande ve Lady Gaga'nın sahne gösterisinden bir kare.

12EN İLGİNÇ KOSTÜMLER
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EN İLGİNÇ KOSTÜMLER

Lady Gaga'nın bu maskesi de ilgi çekti.

13AÇILIŞ İKİ KARDEŞTEN
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AÇILIŞ İKİ KARDEŞTEN

Gecenin açılışını Halle Bailey ve Chloe Bailey yaptı.

14O DA GECEDE ÖDÜL KAZANDI
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O DA GECEDE ÖDÜL KAZANDI

Maluma da geceden ödülle dönenlerden.

15CYRUSIN ŞOVU
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CYRUS'IN ŞOVU

Miley Cyrus da şovuyla ödül gecesine renk kattı.

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