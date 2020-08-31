Pandemi çağının ilk büyük ödül töreni

DÖRT AYRI KOSTÜM Gecenin en ilginç kostümlerini her ödül töreninde olduğu gibi Lady Gaga giydi. Ünlü şarkıcı sanki aldığı dört ödülü temsilen dört farklı kıyafet giydi. Her birini de ilginç tasarımlı maskelerle süsledi.