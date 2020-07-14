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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 11:01,

Pandemi bile onları durduramadı: Türkiye dediler... 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini açıkladı. Konut satışları ülke içinde rekor kırarken pandemiye rağmen yurtdışından da Türkiye'ye büyük talep olduğu açık bir şekilde ortaya koyuldu. Hangi ülkeler Türkiye'den konut satın aldı. İşte TÜİK verilerinden derlediğimiz o liste...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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TÜİK konut satış istatistiklerini açıktı. Konut satışları kamu bankalarının da kredi desteğiyle geçen ay yüzde 209,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, tarihin en yüksek rakamı olarak duyurduğu konut satışları sadece ülke içinde değil yurtdışından konut sahibi olmak isteyenler için de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yer olduğunu gösterdi.

2
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Konut satışları yabancılara da hız kesmeden devam etti. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Samsun, Sakarya ve Muğla oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut satın alan yabancılar...

3
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Ülke: Özbekistan

Haziran 2020: 24

Ocak-Haziran 2020: 125

Özbekistan geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 94 konut almıştı.

4
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Ülke: Lübnan

Haziran 2020: 27

Ocak-Haziran 2020: 221

5
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Ülke: Türkmenistan

Haziran 2020: 45

Ocak-Haziran 2020: 227

Türkmenistan ise aynı dönemde 133 konut alarak konut satın alımını arttıran ülkelerden.

6
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Ülke: İngiltere

Haziran 2020: 37

Ocak-Haziran 2020: 270

7
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Ülke: Ukrayna

Haziran 2020: 30

Ocak-Haziran 2020: 273

8
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Ülke: Libya

Haziran 2020: 27

Ocak-Haziran 2020: 290

9
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Ülke: Kazakistan

Haziran 2020: 34

Ocak-Haziran 2020: 296

10
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Ülke: Kuveyt

Haziran 2020: 19

Ocak-Haziran 2020: 297

11
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Ülke: Mısır

Haziran 2020: 40

Ocak-Haziran 2020: 297

12
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Ülke: Suudi Arabistan

Haziran 2020: 23

Ocak-Haziran 2020: 352

13
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Ülke: Filistin

Haziran 2020: 30

Ocak-Haziran 2020: 379

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Ülke: Almanya

Haziran 2020: 53

Ocak-Haziran 2020: 409

15
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Ülke: Çin

Haziran 2020: 78

Ocak-Haziran 2020: 415

Çin ise Türkiye'den konut alımı neredeyse 4 katına çıkaranlardan. Çünkü Çin'in geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye'den aldığı konut sayısı 125'di.

16
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Ülke: Ürdün

Haziran 2020: 46

Ocak-Haziran 2020: 430

17
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Ülke: Azerbaycan

Haziran 2020: 70

Ocak-Haziran 2020: 431

18
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Ülke: Yemen

Haziran 2020: 37

Ocak-Haziran 2020: 474

19
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Ülke: Afganistan

Haziran 2020: 60

Ocak-Haziran 2020: 806

20
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Ülke: Rusya Federasyonu

Haziran 2020: 63

Ocak-Haziran 2020: 927

21
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Ülke: Irak

Haziran 2020: 257

Ocak-Haziran 2020: 2 359

22
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Ülke: İran

Haziran 2020: 398

Ocak-Haziran 2020: 2 628

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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