Pandemi bile onları durduramadı: Türkiye dediler... 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini açıkladı. Konut satışları ülke içinde rekor kırarken pandemiye rağmen yurtdışından da Türkiye'ye büyük talep olduğu açık bir şekilde ortaya koyuldu. Hangi ülkeler Türkiye'den konut satın aldı. İşte TÜİK verilerinden derlediğimiz o liste...
TÜİK konut satış istatistiklerini açıktı. Konut satışları kamu bankalarının da kredi desteğiyle geçen ay yüzde 209,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, tarihin en yüksek rakamı olarak duyurduğu konut satışları sadece ülke içinde değil yurtdışından konut sahibi olmak isteyenler için de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yer olduğunu gösterdi.
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Konut satışları yabancılara da hız kesmeden devam etti. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Samsun, Sakarya ve Muğla oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut satın alan yabancılar...
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Ülke: Özbekistan
Haziran 2020: 24
Ocak-Haziran 2020: 125
Özbekistan geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 94 konut almıştı.
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Ülke: Lübnan
Haziran 2020: 27
Ocak-Haziran 2020: 221
5
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Ülke: Türkmenistan
Haziran 2020: 45
Ocak-Haziran 2020: 227
Türkmenistan ise aynı dönemde 133 konut alarak konut satın alımını arttıran ülkelerden.
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Ülke: İngiltere
Haziran 2020: 37
Ocak-Haziran 2020: 270
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Ülke: Ukrayna
Haziran 2020: 30
Ocak-Haziran 2020: 273
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Ülke: Libya
Haziran 2020: 27
Ocak-Haziran 2020: 290
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Ülke: Kazakistan
Haziran 2020: 34
Ocak-Haziran 2020: 296
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Ülke: Kuveyt
Haziran 2020: 19
Ocak-Haziran 2020: 297
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Ülke: Mısır
Haziran 2020: 40
Ocak-Haziran 2020: 297
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Ülke: Suudi Arabistan
Haziran 2020: 23
Ocak-Haziran 2020: 352
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Ülke: Filistin
Haziran 2020: 30
Ocak-Haziran 2020: 379
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Ülke: Almanya
Haziran 2020: 53
Ocak-Haziran 2020: 409
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Ülke: Çin
Haziran 2020: 78
Ocak-Haziran 2020: 415
Çin ise Türkiye'den konut alımı neredeyse 4 katına çıkaranlardan. Çünkü Çin'in geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye'den aldığı konut sayısı 125'di.