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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 16:06 | 

Pandemi başvuru sonuçları nereden sorgulanır? E-Devlet 1000 TL pandemi sosyal destek sorgulama ekranı

Pandemi başvuru sonuçları,1000 TL maddi destek almak üzer E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pandemi sosyal destek sorgulama ekranı aracılığıyla başvuruda bulunmuş olduğu 1000 TL destek için sonuçları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, başvuru durumunu öğrenebilecek. Peki, pandemi başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, E-Devlet 1000 TL pandemi sosyal destek sorgulama ekranı ve detaylar

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Pandemi sosyal destek sonuçları için gözler E-Devlet sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Toplam 3 fazda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden sonuçları açıklıyor. Peki, E-Devlet 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, pandemi sosyal destek sonuçları hakkında detaylı bilgiler

2PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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