Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte pandemi sosyal yardım başvuru ekranı

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Nisan ayında başlayan başvuru süreci kapsamında başvurularını tamamlayan vatandaşların gözü sonuçların ilan edileceği tarihte. İşte, 3. faz sosyal yardım başvuruları hakkında merak edilenler...