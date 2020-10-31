Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Pandemi 3. faz başvuru ve sonuç ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hane başına 1000'er lira destek veriyor. 1. faz ve 2. fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3. faz için başvuru yapabiliyorlar. Sosyal yardım başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla başvuru sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu, söz konusu miktar için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Başvurularını tamamalayan vatandaşlar yardım parası için sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağı sorguluyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvurusu hakkında tüm merak edilenler...