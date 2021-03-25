Pamukkale’de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü

Pamukkale’de restoran işleten Mehmet Kıvılcım da "Pamukkale’ye lapa lapa kar yağıyor. Çok heyecanlandık. Kar yağıyordu ancak bugüne kadar hiç bu kadar yoğun yağmamıştı. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Pamukkale’nin güzelliği ile kar yağışı karıştı. Çok güzel oldu" dedi.