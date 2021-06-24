Pam and Tommy filminin çekimleri sürüyor

Pamela Anderson'ı Lily James'in, Tommy Lee'yi de Sebastian Stan'ın canlandırdığı filmin, plajda nikah sahnesi önceki gün çekildi. Los Angeles'taki çekimlerde, Lily James, tıpkı Pamela Anderson gibi beyaz bir bikini, Sebastian Stan da damat Tommy Lee gibi bir mayo giydi. Filmin kamera arkasından da neşeli görüntüler objektiflere yansıdı.