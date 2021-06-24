Gösteri dünyasının en inişli- çıkışlı aşk öykülerinden biri beyazperdeye uyarlanıyor. Pamela Anderson ile 1995 ile 1998 arasında evli kaldığı Tommy Lee'nin himayesini anlatan Pam and Tommy filminin çekimleri sürüyor.
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Pamela Anderson'ı Lily James'in, Tommy Lee'yi de Sebastian Stan'ın canlandırdığı filmin, plajda nikah sahnesi önceki gün çekildi. Los Angeles'taki çekimlerde, Lily James, tıpkı Pamela Anderson gibi beyaz bir bikini, Sebastian Stan da damat Tommy Lee gibi bir mayo giydi. Filmin kamera arkasından da neşeli görüntüler objektiflere yansıdı.
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Yönetmenliğini Craig Gillespie'nin üstlendiği Pam and Tommy adlı filmde, James ve Stan'ın yanı sıra Seth Rogen ve Taylor Schilling'in de bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.
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İşte Pam and Tommy filminin, plajda nikah sahnesinin çekimlerinden objektiflere yansıyanlar.