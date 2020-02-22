Palandöken'e büyük ilgi

Uluslararası kış sporları organizasyonlara ev sahipliği yapan ve bazı pistleri çam ağaçları arasında yer alan Palandöken’in, hem kar kalitesi hem ulaşım kolaylığı hem de uzun kayak pistleri kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Modern telesiyejleri ile beğeni toplayan ve kayak pistlerinin yanında yer alan otelleri ile konaklamada kolaylık sağlayan ve adeta iç içe olduğu tarihi şehri kuşbakışı gören pistleri sayesinde rağbet gören Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.