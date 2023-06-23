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PAEM sınav sonucu sorgulama ekranı 2023 | Polis Akademisi duyurdu: PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#PAEM Sınav Sonuçları#PAEM Sınav Sonucu Sorgulama#E-Devlet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 02:08

PAEM sınav sonucu sorgulama ekranı son dakika açıklama ile erişime açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Gölbaşı Kampüsünde 19 Haziran 2023 tarihide yapılan PAEM eğitim sonu sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayıp yapılan Eğitim Sonu Sınavında başarısız olup, mahkeme kararı gereğince uygulanan söz konusu sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte, 2023 PAEM sınav sonucu pa.edu.tr sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5PAEM sınav sonucu sorgulama ekranı 2023 | Polis Akademisi duyurdu: PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı

2023 PAEM eğitim sonu sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları pa.edu.tr internet sitesinden yayınlandı. . “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği uygulanan sınav sonuçları şifre ve TC kimlik numaraları ile sorgulanacak. Peki, PAEM eğitim sonu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

2/5PAEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

PAEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” 03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayıp yapılan Eğitim Sonu Sınavında başarısız olup, mahkeme kararı gereği öğrencilere Eğitim Sonu Sınavı Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 19 Haziran 2023 tarihide yapılmıştır.

PAEM E DEVLET SONUÇ SORGULAMA EKRANI

3/5PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,(1)

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,

4/5PAEM sınav sonucu sorgulama ekranı 2023 | Polis Akademisi duyurdu: PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512) 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

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9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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#PAEM Sınav Sonuçları#PAEM Sınav Sonucu Sorgulama#E-Devlet