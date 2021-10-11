PAEM sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş yeri sorgulama
PAEM sınav giriş belgesi ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Sınav saat 14:00’te başlayacak. İşte PAEM komiser yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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PAEM sınavı giriş belgesi yayımlandı. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı 17 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. Tek oturum halinde yapılacak olan sınav Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
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PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Yapılan açıklamada, ‘17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir.’ denildi.
Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.
Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.