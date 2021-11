PAEM fiziki yeterlilik sınavı parkur bilgileri yayınlandı! 6.Dönem amirlik fiziki mülakat sınavı ne zaman?

Adayın;



Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.



Tek ayakla yaptığı sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesini nizami olarak yapacak, 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesini nizami yapamayan aday bu istasyonu yapmamış sayılacak ve diskalifiye edilerek elenecektir.



Sıçrama hareketleri öğretim görevlisi tarafından geçerli olanlar açıktan sayılacak. Geçerli sıçrama hareketi çift ayaklı olacak her iki ayakta sıçrama tahtasının diğer tarafına geçecek.



b) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.



Adayın;



Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.



Bu istasyondaki lastiklerden hiçbir lastiğin içine basmadan geçmesi durumunda aday bu etabı yapmamış sayılarak diskalifiye edilerek elenecektir.



c) Adaylar, ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10x2) iki kum torbasını aralarında 11 (on bir) metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak ve aldığı noktaya bırakacaktır.