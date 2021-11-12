PAEM fiziki yeterlilik sınavı parkur bilgileri yayınlandı! 6.Dönem amirlik fiziki mülakat sınavı ne zaman?

PAEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR BİLGİSİ YAYINLANDI Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı



(1) Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 (on dört) metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 (yetmiş iki) metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.



(2) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az 3 (üç) metre genişlikte olacaktır.



(3) Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.



a) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 (beş) kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 (iki buçuk) metre, yüksekliği 40 (kırk) cm, genişliği 20 (yirmi) cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 (elli iki) cm eninde olacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.