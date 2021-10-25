PAEM eğitim sonu sınav duyurusu yayınlandı! POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
POMEM sonuçları için geri sayım devam ederken, geçmiş yıllara ait PAEM eğitim sonu sınav duyurusu yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınavın 10 Kasım'da yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklama POMEM mülakat sonuçları için adayların beklentilerini arttırdı. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte, 27. Dönem POMEM sınav sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı için gerçekleşen 27. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için gözler ekim ayına yöneldi. Üç aşamadan geçerek kayıt yaptırmaya hak kazanacak adaylar POMEM sonuçlarını PA.edu.tr adresinde öğrenecekler. Ancak henüz POMEM sonuçları açıklanmadı.
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PAEM EĞİTİM SONU SINAV DUYURUSU
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” 03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) öğrencilere Eğitim Sonu Sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınav 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınava girecek öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.