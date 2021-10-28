PAEM amirlik sınav sonuçları açıklandı! AÖF Komiser Yardımcılığı 6.Dönem amirlik sınav sonucu sorgulama ekranı 2021

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Cevap kâğıtlarının ve sınav tutanaklarının değerlendirilmesi ÜNİVERSİTE tarafından yapılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden ADAY’lar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır. Bu ADAY’ların kimlik bilgileri ve ilgili sınav tutanakları ÜNİVERSİTE tarafından AKADEMİ’ye iletilecektir.



Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.



