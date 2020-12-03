Gözlük yok, saç boyası yok: Kolaysa böyle tanıyın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Elbette ünlülerin de.
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Ellerinde bulunan sınırsız imkana rağmen bazı ünlüler artık saçlarını boyamadan, makyaj yapmadan, en sıradan giysileriyle görüntüleniyorlar.
Backgrid USA
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Bunun en son örneklerinden birini de müzik dünyasının ünlülerinden biri sergiledi.
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'Karanlıklar Prensi' olarak tanına Ozzy Osbourne, 72 yaşına girmesinden bir gün önce stüdyodan çıkarken objektiflere takıldı. Tepeden tırnağa siyah giysilerini değiştirmemiş olsa da boyalı saçları, gözlükleri ve aksesuarları yoktu bu kez ünlü müzisyenin.
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Geçen yıl Parkinson hastalığı teşhisi konulan Ozzy Osbourne bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bu konudaki en büyük destekçisi de eşi Sharon Osbourne.
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3 Aralık 1948 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Ozzy Osbourne, 1970'lerd heavy metal grubu Black Sabbaht'ın vokalisti olarak ünlendi.
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Gruptan kovulduktan sonra da solo kariyerine başladı. 11 stüdyo albümü yayınları ilk 7 albümü 2 milyonun üzerinde satınca adı müzik tarihine yazıldı.
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Sharon Osbourne ile evli olan Ozzy Osbourne bir zamanlar hızlı hayatıyla tanınıyordu. Emektar müzisyen ilerleyen yaşına rağmen hala aktif olarak kariyerini sürdürüyor.