Gözlük yok, saç boyası yok: Kolaysa böyle tanıyın

'Karanlıklar Prensi' olarak tanına Ozzy Osbourne, 72 yaşına girmesinden bir gün önce stüdyodan çıkarken objektiflere takıldı. Tepeden tırnağa siyah giysilerini değiştirmemiş olsa da boyalı saçları, gözlükleri ve aksesuarları yoktu bu kez ünlü müzisyenin.