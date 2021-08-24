Özür grubu- eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarında son durum
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları tercih sürecinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. azerete bağlı yer değiştirme takvimine göre, ikinci aşama olan tercih dönemi 19 Ağustos'ta başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam etti. Mazerete bağlı yer değiştirme süreci her yıl belirlenen tarihler arasında gerçekleşiyor. Peki, özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarında son durum
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-23 Ağustos tarihleri aralığında başvuruları alınan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri sona erdi. İstedikleri okullarda eğitim görmek isteyen öğretmenlerin eş durumu atama tayin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle tercih sonuç tarihini paylaşmıştı.
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Takvime göre, Özür grubu- eş durumu atama sonuçları 24 Ağustos Salı günü açıklanacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos itibariyle başlayacak.
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Yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göreyapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazlaolana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacaköğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresindeyayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleriYer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.