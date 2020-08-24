Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler eş durumu tayin sonuçlarında
Özür grubu atama sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Kılavuz içerisinde belirtilen nedenlerden dolayı yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularını 12-17 Ağustos tarihleri aralığında tamamladılar. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin yapılmasının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde tarih açıklamasında bulundu.
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Özür grubu atama başvuru ve tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Mazerete bağlı tayin tercihleri 19 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alındı. Peki, özür grubu atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuç açıklaması ile ilgili 24 Ağustos tarihine işaret etti. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…
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ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 24 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
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Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.