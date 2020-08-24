Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler eş durumu tayin sonuçlarında

Özür grubu atama başvuru ve tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Mazerete bağlı tayin tercihleri 19 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alındı. Peki, özür grubu atama sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuç açıklaması ile ilgili 24 Ağustos tarihine işaret etti. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…