Özlü Sözler - Anlamlı ve Güzel Sözler 2021

Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.
15
Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…
16
Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
17
Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville
18
Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
19
Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus
20
Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.Eflatun
21
Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.B.Goddar
22
Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.Curtis
23
Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.
24
Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.
25
Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.
26
O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.
27
O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.
28
Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.
29
Saadet bizim dilediğimizle, Allah’ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.
30
Ya başlamamalı, ya da bitirmeli..
31
Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.
32
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
33
İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.
34
İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.
35
İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez,iyilik etmesinide bilmelidir.
36
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
37
Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.
38
Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
39
Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.
40
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.
41
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin.
42
İki nimet vardır ki,insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler.Onlardan biri sıhhat,diğeri de boş vakittir.
43
Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.
44
İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.