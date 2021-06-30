Özlem Yıldız ile Sinan Serter'in oğulları Demir mezun oldu
Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir, ortaokuldan mezun oldu.
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Anne Özlem Yıldız, mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
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"Gözyaşım pıt... Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu... Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak! Canım oğlum nice diplomalara..."
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ÜNLÜLER NEREDEN MEZUN?
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
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Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Her fırsatta çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen Bülent Serttaş kızının mezuniyetiyle büyük sevinç yaşadı.
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Eşiyle birlikte kızının mezuniyet törenine katılan Serttaş, kızını tebrik edip, başarılarının devamı diledi. Sosyal medya hesabından törene ait fotoğrafları paylaşan ünlü şarkıcı altına, 'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...' mesajını yazdı.
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Lise okuduğu dönemde yardım projelerinde yer alan Miray Serttaş, kendi tasarladığı tişörtlerin gelirini Elazığ'da bir okula bağışlamıştı.
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Selvi Serttaş ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının Miray adında bir kızı Emir ve Bahadır adında iki oğlu var.
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ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ
Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti.
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Eğitimine yurtdışında devam eden Şimal Konak üniversiteden mezun oldu. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi.
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Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.
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54 yaşındaki ünlü şarkıcının iki kızı bir oğlu var.
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UYKUSUZ KALDIĞIM MACERAMIN SONUNA GELDİM
Sena Şener, Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu.
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Genç şarkıcı, sevincini sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı: “Konserler ve sınavlar arasında mekik dokuduğum ve genelde uykusuz kaldığım maceramın sonuna geldim. İşte ailenizin İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatçısı ”
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Oyuncu Burak Altay da 20'li yaşlar akımına katıldı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Altay hayranlarını şaşırttı.
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#20liyaslarchalenge akımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok ünlü isim gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşıp geçmişi yad etti. Oyuncu Burak Altay da akıma okul yıllarına ait bir fotoğrafla katıldı. Engin Altan Düzyatan ve Rıza Kocaoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat bölümünde okuyan Altay paylaştığı karelere, '20’li yaşlarda da... Bu da 3'lüsü... Üç yapraklı yonca' mesajını düştü.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara 'demek aynı sınıfta okudunuz, kadro mükemmel' şeklinde yorumlar yapıldı.
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İstanbul Erkek Lisesi mezunu Erol Evgin, okul yıllarına ait bu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Evgin fotoğrafın altına "İstanbul Erkek Lisesi son sınıf öğrencisi sevgili arkadaşlarım ve İngilizce öğretmenimiz Ahmet Bağışgil ile okulumuzun bahçesinde. "Ben nerede miyim?" Onu da siz bulun gari... " notunu düştü.
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Yıllar içinde neredeyse hiç değişmeyen Erol Evgin, öğretmeninin hemen arkasında...
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MEĞER HEPSİ AYNI OKULDAN MEZUNMUŞ
Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
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TED Ankara Koleji Ortaokul'undan mezun olan Akgül, sosyal medyada 'Foto Naci' hesabı aracılığıyla nostaljik bir paylaşımda bulundu.
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Akgül'ün paylaşımı sonrası birçok ünlü ismin aynı okuldan mezun olduğu ortaya çıktı. Farklı dönemlerde aynı okulda okuyan ünlü isimlerin öğrencilik fotoğrafları büyük ilgi gördü...
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SINIF ARKADAŞI ÇIKTILAR
Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Ünal Yeter ve Özgün Aydın'ın okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan oyuncu Özgül Aydın arkadaşı Ünal Yeter'le çekildiği bu fotoğrafını, 'Orta Bahçe'nin ortası 2002' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'yıllar sizi hiç değiştirmemiş, ikiniz de aynı duruyorsunuz' yorumları yapıldı.Aynı fotoğrafı paylaşan Ünal Yeter ise, 'Gençliğimiz varmış be Özgün'üm. Gerçi sen şimdi de gençsin. Gıcık oluyorum sana' mesajını yazdı.
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MELİSA İLE AYNI DÖNEM
Oyuncu Aslı Enver bir arkadaşının yaptığı tbt fotoğrafını ınstagram hesabından yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım çok konuşuldu. Aslı Enver, Melisa Sözen ve Birce Akalay'ın bir dönem aynı okulda okuduğu ortaya çıktı.
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2002-2003 yılında aynı bölümden mezun olan ekip o yıllara ait fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Enver paylaşımına 'Yahu bebeymişiz' notunu düşerken Melisa Sözen, 'Bebeler... Bu arada keşke kaşlarım da mezuniyete katılsaymış' mesajını yazdı.
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BİRCE AKALAY'IN DEĞİŞİMİ
Mezuniyet fotoğrafında en dikkat çeken isim Birce Akalay oldu. Başarılı bir öğrenci olan Akalay'ın okul ikincisi olduğu dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi de çok konuşuldu.
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BİZ BU YOLA DÜN ÇIKMADIK
Oyuncu Mert Turak sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını '1996 Konak Belediye Tiyatrosu... “Biz bu yola dün çıkmadık gençler" notuyla paylaştı.
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Çukur dizisinde 'Selim' karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan'ın da yer aldığı kare sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri ikiliye 'dostluğunuz daim olsun' yorumunda bulundu.
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HEPSİ ÜNLÜ OLDU
Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.
Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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ESKİ DEFTERLER ARASINDA
Ünlü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın, yıllar önce üniversite okurken kullandığı kimliğinde yer alan fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde okurken kullandığı öğrenci karnesindeki siyah- beyaz fotoğrafını "Eski defterler arasında bir Nilüfer" mesajıyla paylaştı. Açıkalın'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.
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MESLEĞE İLK ADIMIMDI BU KAPI
Oyuncu Serhan Onat, artık "diplomalı" bir oyuncu. 26 yaşındaki Onat, diplomasını aldıktan sonra okulunun önünde çektirdiği pozunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Onat: "Şaşkınım. Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı nice güzel yönetmenlerle çalışıp bir çok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul. Burada öğrendiklerimle daha nice hikayelere karışacağım. Mesleğime ilk adımımdı benim bu kapı. Yolculuğumda bana yoldaş olan, bilgilerini benimle paylaşan başta hocalarım olmak üzere, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşasın tiyatro" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Aslına bakılırsa bu ünlüyü tanımak çok da zor olmasa gerek. Çünkü zaman onu fazla değiştirmemiş. Belki saçlarına aklar düştü, biraz yaş aldı ama yüz çizgileri neredeyse aynı kalmış. Tanıdınız mı Instagram'da geçmişe özlem fotoğraflarının yayınlandığı "tbt" günü paylaşımlarına katılan bu ünlüyü?
Fotoğraflar: Instagram
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O ünlü günümüzün usta oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Hamdi Alkan.
Alkan; Instagram sayfasında geçmişe döndü ve "#tbt mi dediniz..1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri de kazağını beğendiklerini belirtti.
Fotoğraflar: Instagram
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HUKUK FAKÜLTESİ YILLIĞI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu televizyoncu Armağan Çağlayan nostalji yaptı.Okul yıllığından bir kareyi sosyal medyada paylaşan Çağlayan altına şu notu düştü; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı. 1987 #tbt
Fotoğraflar: Instagram
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EN BÜYÜK HEDİYESİ EŞİM
Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. "Uzun bir serüvenin sonuna geldik🤩 inanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Emina Gölgeci'yi de unutamam. Şimdi birlikte mezunuz."
Fotoğraflar: Instagram
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"Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim... Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."
Fotoğraflar: Instagram
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MZEUNİYETE DAHA VAR...
Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yakın arkadaşı Kerem Kabadayı yıllar önce çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Tekin, altına şunları yazdı;"Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun."
Fotoğraflar: Instagram
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KOLEJ GÜNLERİ
Oyuncu Civan Canova okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu 'kolej günleri' notuyla bu fotoğrafını yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ‘çok yakışıklıymışsınız Civan Bey’ yorumları yapıldı.
Fotoğraflar: Instagram
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SENE 1999
Ünlü oyuncu Ceyhur Fersoy, lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü: Sene 1999 Yer:Moda Özel Bem Lisesi Sınıf:10TM
Fotoğraflar: Instagram
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BEGÜM İLKOKULDA
Oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı... Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Begüm Kütük altına "#tbt❤️ Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü...
Fotoğraflar: Instagram
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NEYDİM NE OLDUM?
Kenan Doğulu, Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere burs sağlamak için düzenlediği "Neydim ne oldum" kampanyası için lise mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Kenan Doğulu'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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HOCASI PAYLAŞTI
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan 37 yaşındaki oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.
Fotoğraflar: Instagram
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YILLAR YARAMIŞ
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Gülenay Kalkan, Zuhal Olcay, Derya Baykal ve Melek Balkay gibi ünlü isimlerle aynı sınıfta okumuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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KONSEVATUVAR YILLARI
Mehmet Ali Erbil, Instagram sayfasında çok eskilerden gelen siyah- beyaz bir fotoğrafa yer verdi. Ünlü oyuncunun "Konservatuvar yılları ; en sağdaki kız gibi olan benim" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.
Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti.
Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
Fotoğraflar: Instagram
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ÜNİVERSİTEDE BİR GÜN
" Güldür Güldür " oyuncularından Özgür Aydın, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü'nden mezun...
Fotoğraflar: Instagram
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HEP SEVGİ VE SAYGIYLA
Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
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ORDU FEN LİSESİ
Ekranların sevilen oyuncusu Sadi Celil Cengiz, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Yakışıklı oyuncu bu fotoğrafının altına 'Ordu Fen Lisesi yatakhanesi. Soldaki poz kesen de ben' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
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NURSELİ MEZUN OLDU
Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
Fotoğraflar: Instagram
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NOSTALJİ GÜNÜ
Şarkıcı Yaşar, lise yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Özel Yeni Lise' mezunu olan şarkıcı fotoğrafın altına "Bugün nostalji günü" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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MEZUN OLDUM!
Yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak master yaptı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Anabilim Dalı İleri Oyunculuk Bölümü’nde master programını tamamlayan ünlü oyucu paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘Bugün mezun oldum. Çok mutluyum.. Genel Sekreterimiz Fügen Çamlıdere her zaman yanımızdaydı, mezuniyetimde de beni yalnız bırakmadı. Derslerini aldığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bölümden mezun olan arkadaşlarımın da yollarının açık olmasını diliyorum.
Fotoğraflar: Instagram
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FAHRİYE'DEN KEPLİ POZ
Boğaziçi Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun olan Fahriye Evcen’in okul yıllığı ortaya çıktı. Tarih bölümünü bitiren ünlü oyuncu, yıllık için kepli poz verdi. Ancak yıllıkta oyuncuya ayrılan bölüme hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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ESKİ ARKADAŞLAR
Esra Eron, ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu Zeynep Beşerler yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Arkadaşlıklarının çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Eron, fotoğraflara “Sıla benim yeni kankam değil, 23 yıllık dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Bizim kız grubumuz 23 yıllıktır, gece gezmelik değil” notunu düştü. Esra Eron, Sıla ve Zeynep Beşerler İzmir Teyfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
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Ünlü sunucu Esra Erol’un lise yıllarına ait bir fotoğrafı fan sayfası tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta öğretmenin yanında yer alan Erol, Kız Lisesi ‘Çini Seramik’ mezunu.
Fotoğraflar: Instagram
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OKULLU HÜLYA
Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Hülya Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti.
Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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LİSELİ ÇAĞATAY
Adını Feriha Koydum dizisiyle ilk başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy, Halkalı Ticaret Meslek Lisesi mezunu. Cansel Elçin ile bu fotoğrafı çektirdiğinde de lise öğrencisiydi.