Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş 'ın oynadığı projeler...

Özlem Savaş'ın hayat öyküsü 15 Ekim 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Kız Lisesi'ni kazandı ama o sıralarda babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde oynamıştı.