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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 08:26,

Özlem Önal, doğum gününde nişanlandı

Özlem Önal, Sarıyer’deki evinde verdiği 50’nci yaş günü partisinde Amerikalı sevgilisi Stuart Parr’dan evlenme teklifi aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Cemiyet hayatının en güzel kadınlarından Özlem Önal, 2013 yılından bu yana Amerika’da yaşıyor. 2 yıldır Amerikalı yapımcı Stuart Parr ile mutlu bir beraberliği olan Önal, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Türkiye’ye tatile geldi.

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50’nci yaş günü için Sarıyer’deki evinde büyük bir parti veren Özlem Önal, uzun zamandır görmediği dostlarıyla da hasret giderdi. Doğum günü için sevgilisi Stuart Parr’ın ise özel bir sürprizi olduğu ortaya çıktı!

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Parr, sevgilisine herkesin önünde evlenme teklif etti. Büyük bir şaşkınlık ve mutluluk içinde sevgilisine “evet” diyen Önal, sonrasında dostlarına nişan yüzüğünü gösterdi.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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