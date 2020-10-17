Özlem Kaymaz: Yemişim çocukları... Benim tek bir önceliğim var o da kendim

OĞLUM DANIEL BUGÜNE KADAR 49 AMELİYAT GEÇİRDİ Oğlunuz Daniel, nager sendromlu. Bilen kadar bunu bilmeyen de vardır mutlaka. Daniel’in özel durumunu biraz anlatır mısınız?

Down sendromu ve otizmi artık çoğu insan biliyor. Bu konularda farkındalığımız son yıllarda arttı ama nager daha az bilinen bir durum. Milyonda bir görünen bir şey beni buldu. Doğduğunuz anda nefes yolu kapalı oluyor. Alt çene gelişmemiş ve bedensel olarak yaşamınızı devam ettirmek için gerekli uzuvlarınız eksik oluyor. Daniel’in beş değil dört parmağı vardı.

Daniel şimdi 18 yaşında. Bugün kadar kaç ameliyat geçirdi?

49 ameliyat geçirdi. Doğduğunda iki kez kalbi durdu ve buna rağmen yaşadı. Sonra geçirdiği tüm o ameliyatlar… Şimdi şuna inanıyorum. Ne olursa olsun o bize gelecekmiş ve bize öğreteceği şeyler varmış.

Daniel, kendisi nasıl yaşıyor bunu?

O kadar kendiyle barışık, özel bir ruh ki… O zaten zihinle çözmüyor, kalpten yaşıyor her şeyi. Bizim kafamız engellerle dolu. Onun zihninde hiçbir engel yok.

Bunu size net bir şekilde hissettiriyor mu?

Ebette! Her haliyle… Geçen gün aile içinde oturduk, sohbet ediyoruz… “Ne olsa daha çok mutlu olurdun?” diye bir soru yönelttik birbirimize. Kızım Tara ve ben, hepimiz bir şeyler saydık. Sıra Daniel’e gelince şöyle dedi: Ben zaten çok mutluyum… Ne denir ki buna? Daniel’de büyük öğretiler var. Benim en büyük öğretmenim o.

