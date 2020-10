Özlem Kaymaz: Yemişim çocukları... Benim tek bir önceliğim var o da kendim

GEÇTİĞİMİZ KASIM AYINDA RISE AND SHINE’I KURDUM

Siz, yaptığınız şeyi tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz peki?

Koçluğun da rehberliğinin birinci kuralı: Kimseye yol gösteremezsin. Kimse için kararlar alamazsın. Siz ancak, onun kendi potansiyelini ortaya çıkarma yolculuğuna yardım edebilirsiniz. Bana soruyorlar bazen “Şunu mu yapayım, diğerini mi? Kocayı boşayayım mı, boşamayayım mı?” Ayol ben ne bileyim kocayı boşayıp boşamaman gerektiğini. (Gülüyor)

Kişiyi nasıl yönlendiriyorsunuz peki?

Bu eğitimlerde kişiye öyle sorular soruyoruz ki… O, her şeyin cevabını kendisi buluyor. Bu düşünceyle de geçtiğimiz kasım ayında Rise and Shine’ı kurdum, “Yüksel ve parla” anlamına geliyor. İlginçtir ki bu yolculuğum devam ederken, 19 Kasım’da oğlum Daniel’in, tekrar trakeostomi dönemi başladı. Yemek tüpüyle besleniyor. Yani bedenimizdeki üç ana fonksiyon olan konuşma, nefes alma ve yemek yeme tekrar kilitlendi. Ancak bu sefer cebimde almış olduğum bu eğitimler var. Öğrendiklerim beni çok daha güçlü bir hale getirdi. Dedim ki: Yeniden ayağa kalkacaksın Özlem. Kalkacaksın ve bununla baş edeceksin.