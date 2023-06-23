Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur sağlık durumunda son gelişmeler...

ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NE?

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notunu yazmıştı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurmuştu.