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Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur sağlık durumunda son gelişmeler...

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#Özkan Uğur#Özkan Uğur'un Sağlık Durumu#Özkan Uğur'un Hastalığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 17:46

MFÖ grup üyelerinden Özkan Uğur, nükseden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Daha önce iki kez hastalığı yenen Özkan Uğur'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. MFÖ gurubundan Fuat Güner, arkadaşının hastalığı hakkında açıklama yaptı. Peki, Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur sağlık durumunda son gelişmeler...

1/3Özkan Uğurun sağlık durumu nasıl, hastalığı ne MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur sağlık durumunda son gelişmeler...

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurmuştu. Hayranları Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgileri yakından takip ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada, ilaç tedavisine başladığını konserlere katılamayacağını belirtmişti. Peki, Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? İşte detaylar...

2/3ÖZKAN UĞURUN HASTALIĞI NE

ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NE?

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notunu yazmıştı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurmuştu.

3/3ÖZKAN UĞURUN SAĞLIK DURUMU NASIL

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı Özkan Uğur'un tedavisi 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor.

MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında, Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" açıklamasında bulundu.

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