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Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 08:50, /

Özgür Masur'un defilesine ünlü akını

Özgür Masur, “Byzantium” (Bizans) adlı koleksiyonunu önceki akşam Tersane İstanbul’da sergiledi. 65 modelin tanıttığı koleksiyon, Bizans döneminden ilham alıyor...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Özgür Masur, yaşadığı topraklardan ilhamla hayata geçirdiği ilk imza koleksiyonu Byzantium’u önceki akşam Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği defileyle sundu. Defileye moda, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

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65 parçalık koleksiyon, 65 manken tarafından sergilendi. Tasarımcı, Byzantium koleksiyonunu sanat tarihçi ve akademisyenlerle bir arada gerçekleştirdiği üç yıllık ar-ge çalışması sonrasında tamamladı.

3Zırh ve mozikler ilhamı oldu

Zırh ve mozikler ilhamı oldu

Masur, koleksiyonda Bizans dönemindeki şehir hikayelerinden ilham aldı. Aynı zamanda döneme ait mozaikler, avizeler, çalgılar, freskler, zırhlar, taçlar gibi dönemin tarihi unsurlarını modern bir şekilde kıyafetlerinde yorumladı.

4

Tasarımcı; “Kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada kadının feminen çizgisini maskülen tavra taşıdık” dedi.

5

AHU YAĞTU

6

BELÇİM BİLGİN

7

HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

8

ÖZGE ULUSOY

9

İBRAHİM KUTLUAY - EDVİNA SPONZA

10

NEBAHAT ÇEHRE

11

BURAK SAĞYAŞAR - HATİCE ŞENDİL

12

GÖKSEL

13

EZGİ MOLA

14

DİDEM BALÇIN

15

ÇİĞDEM BATUR

16

ÇAĞLA ŞIKEL

17

BÜŞRA DEVELİ

18

ARZU SABANCI

19

PINAR TEZCAN

20

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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