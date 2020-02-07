Özgür Masur'un defilesine ünlü akını

Özgür Masur, yaşadığı topraklardan ilhamla hayata geçirdiği ilk imza koleksiyonu Byzantium’u önceki akşam Tersane İstanbul’da gerçekleştirdiği defileyle sundu. Defileye moda, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.
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65 parçalık koleksiyon, 65 manken tarafından sergilendi. Tasarımcı, Byzantium koleksiyonunu sanat tarihçi ve akademisyenlerle bir arada gerçekleştirdiği üç yıllık ar-ge çalışması sonrasında tamamladı.
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Zırh ve mozikler ilhamı oldu
Masur, koleksiyonda Bizans dönemindeki şehir hikayelerinden ilham aldı. Aynı zamanda döneme ait mozaikler, avizeler, çalgılar, freskler, zırhlar, taçlar gibi dönemin tarihi unsurlarını modern bir şekilde kıyafetlerinde yorumladı.
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Tasarımcı; “Kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada kadının feminen çizgisini maskülen tavra taşıdık” dedi.