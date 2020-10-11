Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral 10 yıl önce kalp krizi 5 yıl önce bypass geçirmiş

Çok yardımseverdi Oral’ın ani ölümü, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz’deki komşularını da üzdü. Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral’ın yardımsever biri olduğunu söyledi: “Ahmet Bey çok sevilen, sayılan bir kişiydi. İyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu.”