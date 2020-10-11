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Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 07:41 | 

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral 10 yıl önce kalp krizi 5 yıl önce bypass geçirmiş

Özgü Namal’ın iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oral’ın 10 yıl önce kalp krizi geçirdiği, 4 yıl önce de bypass olduğu öğrenildi.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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ÖZGÜ Namal’ın 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral (53) hafta başında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummuştu. Oral’ın ölümüne dair detaylar da ortaya çıktı.

2ODAYA DÖNÜNCE...
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ODAYA DÖNÜNCE...

2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz’de yaşayan çift, bir süredir İstanbul’daki evlerindeydi. Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Namal’ın Nefes ve Elem Su adlı çocuklarına babalarını kaybettiklerini anlattığı öğrenildi.

3KALP HASTASIYDI
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KALP HASTASIYDI

Uzun süredir nefes terapisti olan Oral, 2010 yılında da kalp krizi geçirdi. 2016 yılında ise kalp hastalığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu.

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Özgü Namal, Serdar Oral’la 2013 yılında aşk yaşamaya başlayıp kariyerine ara vermişti. Çiftin, Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu var.

5Çok yardımseverdi
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Çok yardımseverdi

Oral’ın ani ölümü, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz’deki komşularını da üzdü. Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral’ın yardımsever biri olduğunu söyledi: “Ahmet Bey çok sevilen, sayılan bir kişiydi. İyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu.”

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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