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Ali KESER
Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 - 07:54 | 

Özgü Namal o eve bir daha adımını bile atmadı!

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral ile birlikte yaşadığı ve ölümünün ardından bir daha dönmediği köydeki evini kira süresi dolmadan boşalttı.

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Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul’da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz’de yaşayan Namal’ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı.

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Özgü Namal, geçen yıl kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral’la Köyceğiz’e bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapattı.

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2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz’de yaşayan çift, İstanbul’daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

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Eşinin geçtiğimiz ekim ayında vefatıyla sarsılan Namal, 5 yıl önce eşi ile beraber 10 yıllığına kiralayıp köy hayatına geçtiği evine bir daha gitmedi. Evin bahçesinde Özgü Namal’ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncağın atıl vaziyette durduğu da yakın çevreden öğrenildi.

5ARSAYI SATMAKTAN VAZGEÇTİ

ARSAYI SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Eşiyle birlikte yatırım için köyden satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri 7 dönüm büyüklüğündeki, içinde göl bulunan arsayı 3 milyon TL’ye satışa çıkaran Özgü Namal, ardından bu kararından vazgeçti. Namal’ın köydeki kalan eşyaları toplaması için çalışanlarını göndereceği öğrenildi.

6Oyuncaklar bahçede

Oyuncaklar bahçede

Özgü Namal ile Ahmet Serdar Oral 2014 yılında evlenmişti.

Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetti.

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Namal’ın çocukları Nefes ve Elem Su’nun oyuncaklarının hâlâ köy evinin bahçesinde durduğu görüldü.

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