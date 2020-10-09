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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 15:15 | 

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ın vefat haberini çocuklarına veremedi!

Kariyerinin zirvesinde oyunculuğa ara veren Özgü Namal, eşiyle birlikte Muğla'da mutlu bir hayat sürdürüyordu. Eşi Serdar Oral’ın (53) ani vefatı herkesi derin üzüntüye boğdu. Cenazeye katılamayıp evine kapanan 41 yaşındaki Namal, çocuklarına acı durumu anlatamadı.

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Özgü Namal ile iki çocuğunun babası Serdar Oral, büyük şehrin stresinden ve karmaşasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz'e yerleşmiş, doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu.

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Daha huzurlu bir yaşam biçimini tercih eden çift, geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü.

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Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Serdar Oral, Beykoz’daki Abdülvehhab Evvab Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

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Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı.

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Özgü Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi. Takvim gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncu, evine kapandı, çocuklarına da babalarının vefat ettiğini söyleyemedi.

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Eşinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncunun bu zor günlerinde ailesi yalnız bırakmıyor.

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