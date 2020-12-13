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Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 13:01 | 

Özgü Namal 7 yıl aradan sonra ekrana dönecekti... Sürpriz gelişme!

Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal, seti İstanbul'dan İzmir'e alınan 'Hükümsüz' dizisinde ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, yedi yıl sonra setlere dönmeye hazırlanıyordu.

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Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrıldı.

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Milliyet'in haberine göre, 41 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' isimli platformda yayınlanması planlanan yapımın senaryosunda birkaç değişiklik yapılmasını istedi.

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Yedi yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın isteği, yapımcı Uslu tarafından geri çevrildi.

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Pandemi sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alındı.

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Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, projeden affını istedi.

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İki tarafın anlaşması sonucu Özgü Namal, 'Hükümsüz' dizisinin oyuncu kadrosundan ayrıldı.

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Yapım şirketinin, Namal'ın yerine Hande Soral veya Sedef Avcı'ya teklif götüreceği öğrenildi.

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