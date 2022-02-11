Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor... Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat elde patladıNBA'de tarihe geçen takas gecesi! 44 milyon dolarlık kontrat elde patladı#Nba
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan#Kemal Kılıçdaroğlu
Elektrikte acil zirveElektrikte acil zirve#Elektrik
On binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendiOn binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendi!#Fukuşima Nükleer Santrali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erzurumda Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezinde ilk kez bir duruşma görüntülendiErzurum'da Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi#Erzurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede sona yaklaşıldı: Ramazan Bayramı’nda hizmete açılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında ABD etkisiAltın fiyatlarında ABD etkisi#Altın
Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik varCumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var#İYİ Parti
F.Bahçede yönetimi bekleyen ağır fatura Elveda demek kolay değilF.Bahçe'de yönetimi bekleyen ağır fatura! 'Elveda' demek kolay değil#Fenerbahçe
Dostça ayrıldılarDostça ayrıldılar#Zeynep Selvili
HABERLERGündem Haberleri

Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor... Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü?

#Özgecan Aslan#Özgecan Aslan Cinayeti#Özgecan Aslan Nasıl

Özgecan Aslan cinayetinin yıl dönümü unutulmadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan hayatını kaybettiğinde 19 yaşındaydı. Peki, Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü?

1/4Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor... Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü

11 Şubat 2015 tarihinde Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteli Özgecan, ailesi, arkadaşları ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu.

2/4Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor... Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü

Jandarma, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormanlık alana doğru gittiğini fark edince şüphelenip takibe başladı. Jandarma ekibi, peşinden gittiği minibüsü yol kenarında durdurup arama yaptı. Ahmet Suphi Altındöken ile yanındaki babası Necmettin Altındöken (50) ve Fatih Gökçe'nin (20) bulunduğu minibüste kan izlerine rastlandı. Ahmet Suphi Altındöken, müşteri olarak minibüse aldıkları 2 yolcunun kavga ettiğini o yüzden kan lekelerinin olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

3/4Özgecan Aslan ölüm yıl dönümünde anılıyor... Özgecan Aslan ne zaman, nasıl öldü

Araştırmasını sürdüren jandarma, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine tekrar minibüsü aramaya başladı. Tarsus'ta yapılan yol kontroller sırasında minibüs, içinde Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte durduruldu. Minibüste yeniden yapılan aramada bulunan kadın şapkası, kayıp öğrencinin babası Mehmet Aslan'a, gösterildi. Mehmet Aslan, şapkanın kızı Özgecan'a ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulanan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını, ardından da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, dere yatağında piknik yapılan çamlık alanda, vücudunun bir bölümü yanmış, elleri kesilmiş kadın cesedi bulundu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, üniversiteli Özgecan'a ait olduğu belirlendi.

Genç kızın katili Suphi Altındöken ise jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı. Hakim karşısına çıkan Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken, Fatih Gökçe ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

4/4CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Adana Kürkçüler Cezaevi'nde kalan Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken, aynı cezavinde hükümlü Gültekin Alan'ın tabancalı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası ise yaralandı. Cenazesi Tarsus'a götürülen Altındöken'i mezarlıklar kabul etmeyince Adana'daki bir hastanenin morgunda 5 gün bekletildi. Cenaze 5 günün ardıdan gizlice ismi verilmeyen bir mezarlığa defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgecan Aslan#Özgecan Aslan Cinayeti#Özgecan Aslan Nasıl