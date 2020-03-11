Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'ndan İsviçre’de barışma tatili

Dünya markası yolunda ilk adım Her zaman söylemişimdir gençlerin cesareti ve sinerjilerine hayranım diye. İşte iki genç isimden hayranlık uyandıracak bir proje daha... Esas Holding’in yöneticilerinden Fethi Kamışlı ile moda dünyasında başarı yakalayan Les Benjamins’in yaratıcısı Bünyamin Aydın ortaklık anlaşması yaptı. İkili, Les Benjamins’in adını dünyaya duyurmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 yıldır projelerini sessiz sedasız yürüten Kamışlı ile Aydın, işi resmiyete döktükten sonra yapacakları iş hakkında bilgi vermeye de başladı. Ayaküstü sohbet etme şansı bulduğum Fethi Kamışlı’dan projeyi dinlerken hem heyecanlandım hem gururlandım. 20 ülke ve 60 noktada satış yapan Les Benjamins’i bir dünya markası haline getirmek isteyen ikili, ilk etapta modanın kalbinin attığı New York, Londra ve Paris’te mağaza açacak.15 yıllık arkadaşlıklarını iş ortaklığına çeviren Bünyamin Aydın ve Fethi Kamışlı’nın yolları açık, kazançları bol olsun.