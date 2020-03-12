Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 07:46,
Özge Ulusoy isyan etti... Neyi anlamıyoruz acaba?
Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ünlüler de sıkı önlemler almaya başladı. Hayranlarına aldıkları önlemleri anlatan sanat dünyasının ünlü isimleri onlara tavsiyelerde bulundu.
Özge Ulusoy da takipçilerini koronavirüs'e karşı bilinçli olmaya davet etti.
"Etrafımda şapır şupur öpüşenleri ya uyarıyorum, ya kötü bakışlar atıyorum. Yetkililer, hükümetimiz herkes uyarıyor... Neyi anlamıyoruz acaba? Başkalarının dikkatsizliği yüzünden herkesin zarar görmesini istemiyorum... Temastan kaçınma böyle bir durumda ayıp değil aksine bilinçlilik... Cahillik yapmayalım lütfen..."
Ajda Pekkan, “El sıkışmıyorum, öpüşmüyorum. Bunlara biraz ara verelim lütfen. Çok gezen biri değilim zaten. Evden stüdyoya ya da ablama gidiyorum. Ben daha önce dezenfekte ve ihtiyaç olan ürünleri temin etmiştim. Maske takamıyorum ama evde steril ortam var. Yanımda çalışanlar da toplu taşıma kullanmıyor ve eve gidip gelirken maske kullanıyorlar” diye konuştu.
KALABALIĞA GİRMİYORUM
Muazzez Ersoy, “Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi sürekli yıkıyorum; zaten çok titizimdir, şahsi temizliğime çok özen gösteririm. Bilinçli bir şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz. Bireysel ve toplumsal olarak lütfen yapılan ikazları dikkate alalım, ekstra özen gösterelim” dedi.
Teyzesinin geçen hafta yapılan cenaze töreninde üşüttüğünü belirten Demet Akalın ise şunları söyledi: “Evdeyim dinleniyorum. Risk nedeniyle hastaneye gitmedim, doktor eve geldi ve iğne yaptı. Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli olalım yeter. Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara ‘toplu taşımaya değil, taksiye binin’ dedim. Taksiyle gidip geliyorlar.
Yürüme güçlüğü nedeniyle bir süre önce ameliyat olan Fatma Girik duygularını şöyle anlattı, “Zaten yürüyemediğim için evden çıkmıyorum ama yaşanan bu duruma da çok üzülüyorum.”
UMUDUMUZU KAYBETMEYELİM
İtalya’da yaşayan ve 3 Nisan’a kadar karantinaya alınan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Instagram hesabında duygusal bir paylaşım yaptı: “Bu akşam uykuya dalmadan önce yeniden sokaklarda özgürce dolaşacağımız anı gözünüzün önüne getirin. Birbirimize yeniden sarılacağımız, hep beraber alışveriş yapmanın keyfini doya doya çıkartacağımız o anı hayal edin. Cıvıl cıvıl mekanlarda kahvelerimizi yudumlayacağımız, şen şakrak sohbetler edeceğimiz, yan yana fotoğraflar çekeceğimiz günleri düşünün. Yeniden birlikte gülmeye başlayacağız. Umudumuzu asla kaybetmeyelim. Yakında görüşmek üzere!”
Hülya Koçyiğit ise önlemlerini şöyle anlattı: “Ellerimi sürekli yıkıyorum. Yanımda dezenfektan, kolonya bulunduruyorum.”
Bilgilendirme tablosu paylaştı
m Tuba Büyüküstün, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF’in koronavirüs bilgilendirme tablosunu paylaştı: “Sosyal medya hayatımızda çok yer alıyor. Özellikle çocuklar söz konusu olunca biz annelerin bazen birden fazla veli WhatsApp grubu olabiliyor. Tabii ki iyi niyetle gördüğümüz her bilgiyi çocuklarımızı korumak adına bu gruplardan birbirimizle paylaşıyoruz. Dün altında UNICEF’in bir paylaşımı olduğu yazan bir yazı önüme geldi. Bir anlığına ben de inandım ve paylaşmam gerektiğini düşündüğüm kişilerle paylaştım. Fakat arkasından emin olmadığım bir bilgi olduğuna ayarak sildim. UNICEF Türkiye’den çok sevgili takım arkadaşıma sordum. Bu yazının asla UNICEF ile bir ilişiği olmadığını söyledi. Evet, UNICEF’in koronavirüsle ilgili tek bilgilendirme tablosu budur. Diğerlerine lütfen itibar etmeyin.”
BİLAL NAMOĞLU
Çok ciddi. Hızlı, öldürücü... Ama ne ilk ne de son... Dengeyi kaybettiğimiz dünyada bir sonuç...Üzerinde birkaç on yıl yaşayacağımız milyarlarca yıllık dünyanın dengesini bozmak için yeterli sayının çok üzerindeyiz. Kaynakları hızla tüketmek bir yana kaynakların kendisini yenilemesine izin vermiyor, yok ediyoruz. Eee etme bulma dünyası.Tüketim üzerine kurulu olan, tüm dünyada insanları arızalarından, ihtiyaçlarından ya da hırslarından yakalayıp esir eden, zengin ile fakir arasındaki uçurumu sürekli büyüten, tüm dünyaya olmayan paraları harcatan ve bir süredir tökezleyen sistem.
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