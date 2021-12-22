Özge Özpirinçci'nin yakın dostu Berrak Tüzünataç: Mercan Burak’a benziyor

Bebek Burak’a benziyor

Berrak Tüzünataç önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Geçtiğimiz günlerde anne olan yakın dostu Özge Özpirinçci’yi ziyaret ettiğini söyleyen oyuncu, “Bebek kime benziyor?” sorusuna “Burak’a (Yamantürk) daha çok benzettim ama günden güne değişiyor. Daha küçücük bebek” yanıtını verdi.



Daha önce senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, projenin sorulması üzerine de şöyle konuştu: “Ortaya çıkınca daha net konuşuruz. Dijital dizi projesi gibi planlıyorum. Kara komedi olacak.” ◊ Behlül AYDIN