Özge Özpirinçci'nin yakın dostu Berrak Tüzünataç: Mercan Burak’a benziyor
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Bebek Burak’a benziyor
Berrak Tüzünataç önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Geçtiğimiz günlerde anne olan yakın dostu Özge Özpirinçci’yi ziyaret ettiğini söyleyen oyuncu, “Bebek kime benziyor?” sorusuna “Burak’a (Yamantürk) daha çok benzettim ama günden güne değişiyor. Daha küçücük bebek” yanıtını verdi.
Daha önce senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, projenin sorulması üzerine de şöyle konuştu: “Ortaya çıkınca daha net konuşuruz. Dijital dizi projesi gibi planlıyorum. Kara komedi olacak.” ◊ Behlül AYDIN
Daha önce senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, projenin sorulması üzerine de şöyle konuştu: “Ortaya çıkınca daha net konuşuruz. Dijital dizi projesi gibi planlıyorum. Kara komedi olacak.” ◊ Behlül AYDIN
Gülcan’la sadece tanıştık
Teoman, bir davette Gülcan Arslan’la yakınlaştığı iddiası hakkında konuştu.
Önceki gün Cihangir’de bir kadınla görüntülenen Teoman, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yanındaki genç kadının arkadaşı olduğunu söyleyen ünlü rock’çı, Gülcan Arslan’la ilgili dedikodular için de “Sadece tanıştık. Onun dışında kendisiyle bir ilgim yok. Düşünüldüğü gibi değil” dedi. ◊ Behlül AYDIN
Önceki gün Cihangir’de bir kadınla görüntülenen Teoman, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yanındaki genç kadının arkadaşı olduğunu söyleyen ünlü rock’çı, Gülcan Arslan’la ilgili dedikodular için de “Sadece tanıştık. Onun dışında kendisiyle bir ilgim yok. Düşünüldüğü gibi değil” dedi. ◊ Behlül AYDIN
Klipte Melisa sürprizi
Berkay, “Yan” adlı yeni şarkısına klip çekti. Murat Joker’in yönetmen koltuğunda oturduğu klipte Berkay’a oyuncu Melisa Döngel eşlik etti. Döngel ve Berkay’ın bir ayrılık acısını paylaştığı klip, dijital platformlarda yayınlandı.
Kemal Öğretmen
Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun’un ‘Kemal Öğretmen’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı “Şöhretler Okulu” adlı sinema filminin fragmanı ve afişi yayınlandı. Berna Üçkaleler ile çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan’ın rol aldığı film, 21 Ocak’ta vizyona girecek. Adnan Önal’ın yazıp yönettiği yapım, çocuk olmanın güzelliklerini anlatıyor.
Bursa şovu
Simge, Bursa’da konser verdi. Jolly Joker’de sahne alan ünlü popçu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sırt dekolteli turuncu bir elbiseyle sahneye çıkan Simge, gecenin fotoğraflarını 1.3 milyon takipçili Instagram sayfasında da paylaştı.
Önce para kazanmam lazım
Eda Taşpınar önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Instagram paylaşımlarını yoruma kapatan Taşpınar, “Kötü yorumlardan etkileniyor musunuz?” sorusu üzerine “Alakası yok. Ben 4 sene önce yorumları kapattım. Kimin ne dediğine pek fazla takılmam” dedi. Sosyal medyada yaz kış tatil fotoğrafları yayınlayan Taşpınar, “Bir süredir sizden tatil fotoğrafı gelmiyor” diyen muhabire şu yanıtı verdi: “Yurtdışında tatil yapabilmem, o fotoğrafları paylaşabilmem için önce para kazanmam lazım.” ◊ Deniz BOY
Microsoft’un kısa filminde
Cansu Tosun, Microsoft’un 20’nci yılını kutlayan X-Box oyunu “Halo”nun Düsseldorf’ta çekilen kısa filminde rol aldı. Cansu Tosun, Raw Mind Pictures imzasını taşıyan ve 2500’lü yıllarda geçen bir evreni gözler önüne seren filmde savaşçıyı canlandırdı. Aksiyon sahnelerinde Tosun’un dublörü Lorenz Hideyoshi kamera karşısına geçti. Hideyoshi, “Dune” filminde de başrol oyuncusu Timothée Chalamet’nin dublörü olarak yer almıştı.