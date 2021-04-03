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Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 07:32 | 

Özge Özpirinçci’nin doğum günü partisini polis bastı

Özge Özpirinçci’nin 35’inci yaş kutlaması olaylı bitti. Oyuncunun komşularının şikayeti üzerine eve polis baskın yaptı. Ancak Özpirinçci ve arkadaşlarına yapılan kontrollerin ardından ceza kesilmedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Özge Özpirinçci, 35’inci doğum gününü önceki gün Bebeköy’deki Momo adlı mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.

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Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün Yeniköy’deki 3 katlı müstakil evine geçti. Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci’nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı.

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Olay yerine gelip eve girmek isteyen polis ekiplerini oyuncu Burak Yamantürk, “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” diyerek geri çevirdi.

4BASIN MENSUPLARINA BAĞIRDI, KÜFÜR ETTİ

BASIN MENSUPLARINA BAĞIRDI, KÜFÜR ETTİ

O esnada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Yamantürk, bağırarak küfür etti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.

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Doğum günü partisinden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile birlikte ayrıldı.

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Özge Özpirinçci ile Berrak Tüzünataç kutlamada verdikleri pozu sosyal medyada da paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ

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Murat Dalkılıç

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Önem Günal - Uraz Kaygılaroğlu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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