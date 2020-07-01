Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk tatilde!

Gün boyu sahilin tadını çıkaran ikiliden Özpirinçci bir ara arkadaşının köpeği ile oyunlar oynadı.Ardından mayosunu değiştirip bikini giyen oyuncu, sevgilisiyle el ele denize girdi. Çift, suda birbirleriyle şakalaşmayı ihmal etmedi. Berk Suyabatmaz’la ilişkisi sona eren Berrak Tüzünataç, tatile arkadaşlarıyla çıktı. Oyuncu önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’te görüntülendi.Bir süre güneşlenen Tüzünataç sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı, arkadaşının köpeği de onun arkasından koşarak denize atladı.