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Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 07:00,

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk tatilde!

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’de görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Gün boyu sahilin tadını çıkaran ikiliden Özpirinçci bir ara arkadaşının köpeği ile oyunlar oynadı.

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Ardından mayosunu değiştirip bikini giyen oyuncu, sevgilisiyle el ele denize girdi. Çift, suda birbirleriyle şakalaşmayı ihmal etmedi.

3Köpekle deniz keyfi
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Köpekle deniz keyfi

Berk Suyabatmaz’la ilişkisi sona eren Berrak Tüzünataç, tatile arkadaşlarıyla çıktı. Oyuncu önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’te görüntülendi.

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Bir süre güneşlenen Tüzünataç sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı, arkadaşının köpeği de onun arkasından koşarak denize atladı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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