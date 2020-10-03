Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'e 5 saatlik serum takviyesi

İlk kez Sezen Aksu şarkısı söyledi Hakan Altun yeni albümünden önce, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait “Erkeklik Başa Bela” şarkısını, single olarak dinleyicileriyle paylaştı. İlk kez bir Sezen Aksu şarkısı yorumladığını ifade eden Altun, yeni single’ıyla ilgili şunları söyledi: “Şarkının sözleri, kadının kalbini kıran bir erkeğin pişmanlığını anlatıyor. Hiçbir kadına şiddet yaşatmış olmadığım halde, beni erkek dünyasıyla ilgili daha kapsamlı düşündürdüğünü söylemeliyim. İlk kez okuyacağım bir Sezen Aksu şarkısının, artan ya da sadece daha çok duymaya başladığımız şiddet olaylarına rast gelmesini, bir şeyler söyleyebilmek için işaret olarak gördüm. Bence artık hepimiz, erkekliğin gücü ve zaaflarıyla yüzleşmek konusunda, daha cesur olmalıyız.” Şarkının Bodrum’da çekilen klibinin yönetmenliğini ise Aydın Kara yaptı.