Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'e 5 saatlik serum takviyesi

Oyuncu çifte yaklaşık 5 saat kaldıkları klinikte serum takviyesi yapıldığı öğrenildi. İkili çıkışta soruları yanıtsız bırakırken, Yamantürk kolundaki kalın bandajla dikkat çekti. ◊ Behlül AYDIN
2
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Ailem
Defne Samyeli önceki gün büyük kızı Deren Talu ve erkek kardeşi Sühan Samyeli ile bir kafede bir araya geldi. Samyeli kızı ve kardeşiyle birbirlerine sarılarak çektirdikleri bu pozu da Instagram hesabına “Ailem” notuyla yükledi.
3
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Galoşları unuttu
Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası City’s AVM’den aracını alırken görüntülenen oyuncunun ayaklarındaki galoşlar dikkat çekti. Aracına binmeden önce galoşları unuttuğunu fark eden oyuncu, çıkardıktan sonra aracına binip uzaklaştı.
4
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Pilatese başladı
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatil sonrası forma girmek için pilatese başladı. Oyuncu, pilates stüdyosunda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bekiroğlu’nun spor tarzı takipçileri tarafından beğenildi.
5
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Kızım en güzel yerden izliyor
Merve Özbey önceki akşam Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı. 4 aylık hamile olan Özbey, “Kızım, sahnelerimi en güzel yerden izliyor. Yüksek seslere alışacak diye ümit ediyorum. O da beni hiç zorlamıyor, biraz sakin bir kız. Sayesinde ve izin verdiği kadar işimi yapmaya devam edeceğim” dedi. “Hamilelik süreci sizin için nasıl geçiyor?” sorusuna ise ünlü şarkıcı şu cevabı verdi: “Hiç zorlamıyor. Hamileliğin de ufak cilveleri oluyor. Daha kötü gebelik yaşayan annelerin Allah yardımcısı olsun.” ◊ Sayit DURMAZ
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Torununa bakıyor
Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Torunu Maya’yı okuldan aldığını söyleyen Belgün, “Tiyatrolar kapalı, ben de torunum ile ilgileniyorum. Torunum da benim gibi oyuncu olmak istiyor. Armut dibine düşecek diyebiliriz” açıklamasını yaptı. ◊ Cenker TEZEL
7
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Satın almayıp sahiplenin
Aydilge, kedisi Miko ile bir fotoğrafını paylaşıp 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’yle ilgili açıklamalarda bulundu: “Hayvanları Koruma Günü gibi tek günlük kutlamalar sadece vicdanımızı rahatlatıyor, asıl sorunları görmemize engel oluyor ve bizi gerçek anlamda yararlı eylemlerde bulunmaktan alıkoyuyor. Satın almayıp sahiplenmelisiniz” dedi. Aydilge, yardıma muhtaç hayvanlarla ilgili aktif çalışmalar yaptığını ve yıllar önce sokakta bulduğu yaralı bir kediyi sahiplenip sağlığına kavuşturduğunu da belirtti.
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İyi ki doğdun prensim
Lale Cangal, oyuncu eşi Cemal Hünal’ın doğum gününü sosyal medya hesabında yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. Birlikte çekilen karelerini Instagram hesabına yükleyen Cangal, o fotoğrafın altına şu notu yazdı: “İyi ki doğdun prensim, aşkım.”
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Spor programı yapacağım
Avatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan önceki gün oğlu Leon Aslan’la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de oğlunu Funloft adlı oyun salonuna götüren Arslan, “Yakın zamanda Teve2’de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınlandı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir programla izleyicimizle buluşacağız” diye konuştu.
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Teyzeliğe hazırım
Burçin Terzioğlu önceki gün Kuruçeşme’deki bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Yaz tatilini değerlendiren Terzioğlu, “Bu sene tekne tatili yapamadık. Her şey yolunda giderse seneye beni teknede çekersiniz” dedi. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Sinem Kobal’ın hamileliğiyle ilgili sorulara ise “Teyze olmaya hazırım” cevabını verdi. Terzioğlu ayrıca spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu’yla evlenmeyi şu an için düşünmediğini söyledi ve ekledi: “Her şey yolunda ve güzel gidiyor.” ◊ Behlül AYDIN
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Önce yemek sonra alışveriş
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar önceki gün eşi Betül Çiftpınar’la birlikte İstinye Park’ta objektife takıldı. Akşam saatlerinde AVM’ye gelen çift önce Zuma Restoran’da baş başa yemek yedi ardından da mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.
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İlk kez Sezen Aksu şarkısı söyledi
Hakan Altun yeni albümünden önce, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait “Erkeklik Başa Bela” şarkısını, single olarak dinleyicileriyle paylaştı. İlk kez bir Sezen Aksu şarkısı yorumladığını ifade eden Altun, yeni single’ıyla ilgili şunları söyledi: “Şarkının sözleri, kadının kalbini kıran bir erkeğin pişmanlığını anlatıyor. Hiçbir kadına şiddet yaşatmış olmadığım halde, beni erkek dünyasıyla ilgili daha kapsamlı düşündürdüğünü söylemeliyim. İlk kez okuyacağım bir Sezen Aksu şarkısının, artan ya da sadece daha çok duymaya başladığımız şiddet olaylarına rast gelmesini, bir şeyler söyleyebilmek için işaret olarak gördüm. Bence artık hepimiz, erkekliğin gücü ve zaaflarıyla yüzleşmek konusunda, daha cesur olmalıyız.” Şarkının Bodrum’da çekilen klibinin yönetmenliğini ise Aydın Kara yaptı.