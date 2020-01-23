Özge Özpirinçci imaj yeniledi!

Onların birçoğunu uzun saçlarıyla tanıdık ama zamanla imaj değişikliğine gittiler. Kimi saçını boyadı, kimiyse kazıttı! İşte imaj değişikliğine giden ünlü isimler...
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Son olarak yer aldığı dizide 'Bahar' karakterini canlandıran oyuncu Özge Özpirinççi imaj yeniledi.
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Ekranların sevilen ismi Özge Özpirinçci yıllar sonra imajını değiştirdi. Özpirinçci kısacık kestirdiği saçları ile takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü paylaşan Özpirinçci, fotoğrafın altına, "Yıllardır beklediğim değişim..." mesajını düştü.
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Kısa sürede 200 binden fazla beğeni alan ünlü oyuncu yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.
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İşte kısa saç modasına uyan ünlü isimler...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor.
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Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.
Uzun saçtan bunalan Tilbe saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal' notunu düştü.
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Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış' yorumlarında bulundu.