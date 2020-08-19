MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün plaj tenisi
GeriMagazin Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün plaj tenisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 08:06,

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün plaj tenisi

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti Çeşme tatillerine devam ediyor. Sahilde plaj tenisi maçı yapan çifte İbrahim Kutluay da eşlik etti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Çeşme’de Before Sunset Beach’te görüntülendi.

2
Abone Olgoogle-news

Gün boyu güneşlenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi. Sudan çıkan Özpirinçci, ıslak bikinisini kabin yerine havluya sarılma taktiğiyle plajda değiştirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Gün içerisinde üç farklı bikini giyen oyuncu, daha sonra sevgilisiyle plaj tenisi oynayarak vakit geçirdi.

4
Abone Olgoogle-news

İkiliye ilerleyen dakikalarda eski basketbolcu İbrahim Kutluay da eşlik etti.

5
Abone Olgoogle-news

Kutluay ile Yamantürk’ün tenis maçını kenardan izleyen Özpirinçci, sevgilisinin oyun tarzına gülerken objektiflere takıldı.

6
Abone Olgoogle-news
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi