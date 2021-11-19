Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?

Hakan beni çok duygulandırdı Gonca Vuslateri, modacı Hakan Akkaya’nın New York’ta bulunan showroom’una özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü olarak Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Çekimle ilgili plan yaptıkları dönemde, kaza geçiren ve sol bacağı yanan Vuslateri, “Hakan ziyaretime geldiğinde, yanıklarıma, henüz çok taze olan fiziksel kusuruma baktı ve ‘Şimdi daha da çok bu çekimi seninle yapmak istedim’ dedi. Öyle duygulandım ki, yılların getirdiği dostluktan öte bir his bu. Benim için geçen zorlu süreç, muhteşem bir çekimin içine adeta bir sosyal mesaj gibi yerleşiverdi” diye konuştu.