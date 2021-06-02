Özer Hurmacı - Mihriban Hurmacı çifti tatile çıktı

Gücümün farkına vardım Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Etiler, Akmerkez’deki bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Çok fazla makyaj ürünü kullanmadığını söyleyen oyuncu, doğallıktan yana olduğunu belirtti. Küçükköse, ayrıca hayatında kimse olmadığını dile getirdi: “Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım. Sakinleştim. Birbirimizi anlayabileceğimiz ve aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım.” (Sayit DURMAZ)