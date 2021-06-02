Özer Hurmacı - Mihriban Hurmacı çifti tatile çıktı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Öpmeye doyamadı
Futbolcu Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü futbolcu önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak’taki Moon Beach’teydi. Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı’yla öpüşürken objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)
2
İşte yeni milyonluk aracım
Mert Öcal, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Yeni aldığı elektirikli scooter’ı ile görüntülenen Öcal, “İşte yeni milyonluk aracım. Şaka bir yana dünya varmış. Trafikten tükenmiştim. Şimdi hem eğleniyorum, hem de trafik derdim kalmadı” dedi. (Behlül AYDIN)
3
Birlikte ilk kare
Durul Bazan’ın kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkilinin birlikte ilk görüntüsünü TV100 ortaya çıkardı. “Gönül Dağı” dizisinin başrol oyuncusu 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, Bazan ile alışveriş yaparken görüntülendi.
4
Rekor kırmak istiyorum
Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı önceki gün İstinyePark’taydı. Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen Akçıl, “En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup fit bir vücutla denize gireceğim” dedi. şarkıcı, konserleri çok özlediğini de dile getirdi: “Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım. Rekor kırmak istiyorum.”
5
Sezonu açtık
Oyuncu Furkan Andıç, sörf sezonunu açtığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Şile’deki Sofular Köyü’nün plajında sörf yapan Andıç, “Sezonu açtık” dedi.
6
Fiyatını sordum
Şarkıcı Berkay önceki gün Akmerkez’de kızları Arya ve Zeynep’e oyuncak alırken görüntülendi. Şarkıcı, ardından bir saatçiye girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde bir saate baktı. Berkay, “Saat almadım, fiyatını sordum. Nasipse ilerleyen zamanda” dedi. (Sayit DURMAZ)
7
Sevgiliyle selfıe
Ünlü oyuncu Ozan Dolunay ve sevgilisi Pelinay Yiğit, tatillerine devam ediyor. Dolunay önceki gün sevgilisiyle Çeşme’de çekilmiş selfie’lerini sosyal medya hesabından paylaştı.
8
Yeni projeye başlıyorum
Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk önceki gün İstanbul trafiğinde görüntülendi. Oyuncu, yeni bir projeye başlayacağını duyurdu: “Yakında bir dijital platformda yayınlanacak bir projeye başlıyorum.”
9
Gücümün farkına vardım
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Etiler, Akmerkez’deki bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Çok fazla makyaj ürünü kullanmadığını söyleyen oyuncu, doğallıktan yana olduğunu belirtti. Küçükköse, ayrıca hayatında kimse olmadığını dile getirdi: “Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım. Sakinleştim. Birbirimizi anlayabileceğimiz ve aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım.” (Sayit DURMAZ)
10
Evli sevgiliyle aşka devam
Manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel ve yeğeniyle birlikte önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife takıldı. Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan, iki çocuğunun babası sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi: “O konuda değişen hiçbir şey yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor.” ( Sayit DURMAZ)
11
Çapkın bir adamım
Yaşar İpek, Emel Yalçın’ın Milyon TV’de yayınlanan programının konuğu oldu. Şarkıcı, “Evlilik mi bekarlık mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu soru için bana biraz erken ama bekarlık. Kağıt bir sürü şeyi zorlaştırıyor. Kötüye denk gelince kurtulamıyorsun da... Çapkınım, erkek adamım. Ama bekarken çapkınım. İlişkilerimin hepsinde çok sadıktım. Hiç aldatmadım. Akıllı kadın beni elinde tutar.”
12
Yağmurlu havada deniz
Eski manken İlgi Gövsa önceki gün Bodrum Azka Otel’in sahilinde görüntülendi. Gövsa, yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Eski model ardından kovboy şapkasıyla poz verdi. ◊ Ali KESER