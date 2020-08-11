Özel okulların açılış tarihi: 2020-2021 özel okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Telafi eğitim hazırlıkları başladı

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ 4 SENARYOYA DA HAZIRIZ Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:



Ne tür bir eğitim olacağını bakanlığımız bize bildirecek. Biz bu dört senaryonun dördüne de hazırız. Zaten geçen dönem özel okullar sınıfların birçoğunu stüdyo olarak düzenlemiş durumda. Şu anda bizim öğretmen arkadaşlarla her an canlı yayın yapabilecek şekilde bir düzenimiz var ama MEB ‘Okullarınızı açın, haftanın dört günü yüz yüze eğitim yapın, geriye kalan bir gün ya da buna gerekirse cumartesiyi de ekleyerek uzaktan eğitime devam edin’ şeklinde bir bildirimde bulunursa, bu tarz eğitimler yapabilecek şekilde okullarımızı hazırladık. Yani hem seyreltilmiş uygun sınıflarda yüz yüze eğitime hazırız. ‘Eğitimin bir bölümünü yüz yüze bir bölümünü uzaktan yapın’ derlerse, biz öğretmen arkadaşlarla toplantılarımızı yaptık konularımızı belirledik. Hemen çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitimlere de başlayabileceğiz. Tahmin ediyorum bir hafta içerisinde okullara böyle bir talimat gelecek, bakanlığımızın bize bildireceği eğitim modelini bekliyoruz. Hem 17 Ağustos için hem 31 Ağustos için özel okullar olarak eğitime hazırız.