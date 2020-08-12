Özel okullarda online eğitim mi olacak? Özel okulların açılış tarihini Bakan Selçuk duyurdu

Özel okulların ne zaman açılacak ve Özel okullar açılacak mı sorusu, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü platform olan özel okullar, 17 Ağustos tarihinde telafi ile eğitimlerine başlayacaklarını duyurmuşlardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okulların açılış tarihi ile ilgili detayları önümüzdeki Bilim Kurulu toplantısının ardından netleştireceklerini açıkladı. Toplantı sonunda kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, " Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler." dedi.



ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE ONLİNE EĞİTİM İLE Mİ SÜRECE BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:



"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."