Özel okullarda online eğitim mi olacak? Özel okulların açılış tarihini Bakan Selçuk duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etti. 2020 2021 eğitim öğretim yılında aşamalı ve seyreltilmiş eğitim modelinin de uygulanacağını bildiren Selçuk, dileyen özel okulların 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini söyledi. Peki, özel okullarda online eğitim mi olacak? İşte, özel okullarda eğitim sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar.
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Özel okulların ne zaman açılacak ve Özel okullar açılacak mı sorusu, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü platform olan özel okullar, 17 Ağustos tarihinde telafi ile eğitimlerine başlayacaklarını duyurmuşlardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okulların açılış tarihi ile ilgili detayları önümüzdeki Bilim Kurulu toplantısının ardından netleştireceklerini açıkladı. Toplantı sonunda kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, " Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler." dedi.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE ONLİNE EĞİTİM İLE Mİ SÜRECE BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM KURULU TOPLANTISINI İŞARET ETTİ
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapılmıştı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
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MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Genelgenin Bilim Kurulu toplantısında değişikliğe uğramaması halinde işleyişi şu şekilde olacak;
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Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.