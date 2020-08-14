Özel okullar uzaktan eğitim mi olacak, ne zaman açılacak? MEB özel okul açılış tarihini duyurdu
Özel okulların açılış tarihi, gündemde yer almaya devam ediyor. 2020 eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından belli oldu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, özel okulların uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabileceğini 21 Eylül tarihinde okullarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin alınacağını ifade etti. Son dakika açıklamayla beraber gözler 2020 özel okulların açılış tarihine çevrildi. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından haziran ayına kadar devam eden uzaktan eğitim sürecinin ardından yaz tatili dönemi başladı. 2020 2021 eğitim öğretim yılı beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem takvimini duyurdu. Milyonlarca veli ve öğrencinin takip ettiği açıklamaya göre, 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren özel okullarda uzaktan eğitim başlayabilecek. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ve 2020 okulların açılışıyla ilgili ayrıntılar.
2
Abone Ol
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.
3
Abone Ol
Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
4
Abone Ol
OKULLARDA HES KODU DÖNEMİ
Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.
Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.
5
Abone Ol
Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.
Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.
Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.