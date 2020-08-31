Özel okullar para iadesi yapacak mı? Özel okullar KDV indirimi ile kolaylık sağlayacak

KDV indirimi kararı özel eğitim kurumu ücretlerinde de indirim anlamına geliyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel yüzde 7’lik KDV indiriminden memnun olduklarını belirterek hem veliler hem de özel okullar için bu kararın büyük avantaj sağladığını söyledi. Okulların velilere ücretleri dahilindeki KDV indirimini eylül ayı içinde iade edeceklerinin altını çizen Dal ve Taşel, milyonlarca veliyi ilgilendiren bu düzenleme için teşekkür etti.



OKULLARIN LEHİNE



Kararın veliler için büyük destek olduğunu anlatan Nurullah Dal şunları söyledi: “Yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen vergi oranı velilerin, dolayısıyla da okulların lehine bir düzenleme oldu. Okulların belirlediği ücretler, KDV’si içinde ücretlerdir. Örneğin 30 bin liralık bir ödemenin içinde 2 bin 400 lira KDV vardı. Şimdi yeni KDV 300 TL oldu. Yani bu yıl için 30 bin lira ödeme yapan bir veli bu ücretin 2 bin 100 lirasını okuldan geri alacak. Veliler, ne kadar ücret ödemesi yaptıysalar eylül ayı içinde okullardan yüzde 7’lik ücret iadesi isteyebilirler. Peşin ödemelerde böyleyken taksitli ödemelerde ise okullar yüzde 7’lik indirimi son taksitten düşebilirler. Taksitli ödeme yapan veliler eylül ayı içerisinde okullarla görüşüp anlaşmaya varabilirler. Bunun yanı sıra ‘fatura kestim’ diyen okullar faturalarını iptal ederek eylül itibariyle yeni fatura kesecekler.”