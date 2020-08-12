Özel okullar online eğitim ile mi açılacak? Özel okulların açılış tarihi için gözler o toplantıda!

Özel okullar online eğitimle yeni döneme başlayacak iddiaları bazı mecralarda ortaya atılmasının ardından binlerce veli ve eğitimcinin de gündeminde yer almaya başladı. Bünyesinde yüz binlerce öğrenci barındıran özel okullar, devlet okullarına nazaran yaklaşık 15 gün önce eğitim hayatına başlayacağını duyurmuştu. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin Koronavirüs salgınının durumuna göre özel okulların açılış tarihinin belirleneceğine dair bilgi vermiş ve sonucun burada alınacak karara göre netlik kazanacağını duyurmuştu. Peki, özel okullar online eğitim ile mi 2020/2021 eğitim öğretim dönemine başlayacak? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler



ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE ONLİNE EĞİTİM İLE Mİ SÜRECE BAŞLAYACAK?



Bazı yazarların yayımladığı bilgilere göre özel okulların açılış tarihi 17 Ağustos tarihini gösterecek. Ancak dersler online olarak yapılacak. 21 Eylül tarihinde ise durumun elverişli olması halinde öğrenciler, yüz yüze eğitim ile eğitime başlayacak.