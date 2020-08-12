Özel okullar online eğitim ile mi açılacak? Özel okulların açılış tarihi için gözler o toplantıda!
Özel okullar açılacak mı sorusu, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü platform olan özel okullar, 17 Ağustos tarihinde telafi ile eğitimlerine başlayacaklarını duyurmuşlardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okulların açılış tarihi ile ilgili detayları önümüzdeki Bilim Kurulu toplantısının ardından netleştireceklerini açıkladı. Peki, son günlerde çeşitli mecralarda gündeme gelen özel okullar online eğitim ile mi açılacak? İşte, özel okullar açılacak mı sorusuyla ilgili pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
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Özel okullar online eğitimle yeni döneme başlayacak iddiaları bazı mecralarda ortaya atılmasının ardından binlerce veli ve eğitimcinin de gündeminde yer almaya başladı. Bünyesinde yüz binlerce öğrenci barındıran özel okullar, devlet okullarına nazaran yaklaşık 15 gün önce eğitim hayatına başlayacağını duyurmuştu. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin Koronavirüs salgınının durumuna göre özel okulların açılış tarihinin belirleneceğine dair bilgi vermiş ve sonucun burada alınacak karara göre netlik kazanacağını duyurmuştu. Peki, özel okullar online eğitim ile mi 2020/2021 eğitim öğretim dönemine başlayacak? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE ONLİNE EĞİTİM İLE Mİ SÜRECE BAŞLAYACAK?
Bazı yazarların yayımladığı bilgilere göre özel okulların açılış tarihi 17 Ağustos tarihini gösterecek. Ancak dersler online olarak yapılacak. 21 Eylül tarihinde ise durumun elverişli olması halinde öğrenciler, yüz yüze eğitim ile eğitime başlayacak.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM KURULU TOPLANTISINI İŞARET ETTİ
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
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MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Genelgenin Bilim Kurulu toplantısında değişikliğe uğramaması halinde işleyişi şu şekilde olacak;
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.