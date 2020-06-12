Özel okullar ne zaman açılıyor? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

"TELAFİ EĞİTİMLERİ ÇOK GEREKLİ" Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'in verilen online derslerin de ders olarak sayılmasını kararlaştırdığını ancak bu konuların yüz yüze yoğunlaştırılmış bir programla tekrar edilmesinin öğrenciler için yararlı olacağını ifade etti.



Özel okullar olarak ağustos ayının başından itibaren öğretmenlerle çalışma yapacaklarını, 15 Ağustos'da da telafi eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Taşel, "Telafi eğitimleri çok gerekli eğitimlerdir. Çünkü öğrenciler ikinci dönem konularının tamamını online olarak takip ettiler. İkinci dönem konuları da daha sonraki yıllarda karşılarına çıkacak konulardır. Türk milli eğitim sistemimizde sarmal bir yapı var. Bir yılki konu, bir sonraki yılın ya da daha sonraki yılların ön bilgisi niteliğindedir. Bu sarmal modelden dolayı arada boşlukların oluşmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.



Telafi eğitimlerinin içeriği konusunda derneğe üye özel okullara örnek programlar sunacaklarını dile getiren Taşel, ancak bu konuda okulların kendi insiyatifleriyle karar vereceğini, okulların ve velilerin istekleri doğrultusunda çocukların zorluk çektiği dersleri ön plana almak kaydıyla telafi eğitimlerinin yapılacağını anlattı.